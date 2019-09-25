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 Путин и Мадуро обсудят ситуацию в Венесуэле

Путин и Мадуро обсудят ситуацию в Венесуэле
1:25   25 Сентября 2019
Весь мир

Путин и Мадуро обсудят ситуацию в Венесуэле

Путин и Мадуро обсудят ситуацию в Венесуэле

Российский президент Владимир Путин встретится в Москве с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, чтобы обсудить двусторонние отношения и региональную проблематику, а также ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О встрече Путина и Мадуро ранее неоднократно сообщалось как в России, так и в Венесуэле. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в июле заявлял о возможности переговоров на высшем уровне. О подготовке визита Мадуро также сообщал Песков. Однако, вылет в Москву и прибытие анонсировал сам глава Боливарианской республики.

Встреча Путина и Мадуро будет проходить один на один. Также пройдут российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака. Главы государств обсудят реализацию общих проектов, а также коснутся различных аспектов двустороннего сотрудничества. Также еще одной темой станет прямое вмешательство третьих стран в венесуэльские выборы.

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Автор: Олег Королев
#путин #мадуро

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