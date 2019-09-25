Макрон на ГА ООН вспомнил слова Солженицына

Французский президент Эммануэль Макрон на сессии ГА ООН в Нью-Йорке призвал мировое сообщество к смелости в построения мира, обратившись для этого к словам писателя Александра Солженицына.

Макрон заявил что готовя выступление, он вспомнил слова, которые часто его сопровождали. Он отметил, что речь идет о словах Солженицина, которые он произнес в Гарварде в 1978 году о смелости.

Президент Франции отметил, что хотел бы в своем призыве хотел бы призвать к возвращению к смелости - смелость уметь строить мир и смелость взять на себя ответственность.

По мнению Макрона, для построения мира нужна смелость, поскольку это всегда риск, который заключается в том, чтобы не только защищать свои интересы в первую очередь. По его словам, построение мира - это риск, который заключается не только только в защите своих интересов, но и при построении диалога, компромисса, воссоздания доверия.

Французский президент отметил, что смелость - это не только создание напряжения, не провокации и не ответные действия. По его словам, это - сближение позиций, происходящих прозрачно.