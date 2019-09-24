МИД РФ анонсировал общее заявление «Астанинской тройки» по Конституционному комитету Сирии

Главы МИД стран «Астанинской тройки» – России, Турции и Ирана – проведут во вторник в ООН встречу, по итогам которой сделают общее заявление в поддержку созданного сирийского Конституционного комитета.

Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин, слова которого приводит агентство ТАСС.

«Сегодня состоится заседание «астанинской тройки» на министерском уровне, которая, как я надеюсь, закончится серьезным заявлением в связи с последними событиями, а именно с формированием Конституционного комитета (Сирии)», - сказал дипломат.

При этом он добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что заявление прозвучит из уст всех трех стран-гарантов, добившихся этого результата – создания сирийского Конституционного комитета.