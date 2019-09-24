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22:58   24 Сентября 2019
Весь мир

МИД РФ анонсировал общее заявление «Астанинской тройки» по Конституционному комитету Сирии

МИД РФ анонсировал общее заявление «Астанинской тройки» по Конституционному комитету Сирии

Главы МИД стран «Астанинской тройки» – России, Турции и Ирана – проведут во вторник в ООН встречу, по итогам которой сделают общее заявление в поддержку созданного сирийского Конституционного комитета.

Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин, слова которого приводит агентство ТАСС.

«Сегодня состоится заседание «астанинской тройки» на министерском уровне, которая, как я надеюсь, закончится серьезным заявлением в связи с последними событиями, а именно с формированием Конституционного комитета (Сирии)», - сказал дипломат.

При этом он добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что заявление прозвучит из уст всех трех стран-гарантов, добившихся этого результата – создания сирийского Конституционного комитета.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #политика #мид рф #весь мир #астанинский процесс #конституционный комитет

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