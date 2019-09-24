Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается пригласить президента США Дональда Трампа на Украину. Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое распространила пресс-служба президента Украины.

По словам Зеленского, он ожидает, что отношения Киева и Вашингтона будут «очень крутыми». Также он заявил, что в скором времени Трамп может ожидать приглашения в Киев с официальным визитом. Зеленский говорит, что хотел бы, чтобы президент США приехал в Киев и увидел «какая хорошая Украина». Ранее сообщалось, что Зеленский ожидает от встречи с Трампом предметности.

Президент США Дональд Трамп разрешил предать огласке полную стенограмму его разговора с Владимиром Зеленским, чтобы все убедились, что беседа была дружественной. Ожидается, что стенограмма появится в среду, 25 сентября.