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22:51   24 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается пригласить президента США Дональда Трампа на Украину. Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое распространила пресс-служба президента Украины.

По словам Зеленского, он ожидает, что отношения Киева и Вашингтона будут «очень крутыми». Также он заявил, что в скором времени Трамп может ожидать приглашения в Киев с официальным визитом. Зеленский говорит, что хотел бы, чтобы президент США приехал в Киев и увидел «какая хорошая Украина». Ранее сообщалось, что Зеленский ожидает от встречи с Трампом предметности.

Президент США Дональд Трамп разрешил предать огласке полную стенограмму его разговора с Владимиром Зеленским, чтобы все убедились, что беседа была дружественной. Ожидается, что стенограмма появится в среду, 25 сентября.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #украина #политика #трамп #весь мир #зеленский

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