Французский лидер Эммануэль Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, Макрон отметил, что в последние несколько недель замечает некое улучшение отношений между Москвой и Киевом.

По словам Макрона, украинский лидер Владимир Зеленский делает первые шаги, а президент РФ Владимир Путин отвечает ему на это и идет навстречу.

«В эти последние недели удалось добиться прогресса», — резюмировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Макрон призвал отменить санкции против Ирана и остановить конфликт в Йемене.