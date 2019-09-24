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 Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины

Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины
22:31   24 Сентября 2019
Весь мир

Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины

Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, Макрон отметил, что в последние несколько недель замечает некое улучшение отношений между Москвой и Киевом.

По словам Макрона, украинский лидер Владимир Зеленский делает первые шаги, а президент РФ Владимир Путин отвечает ему на это и идет навстречу.

«В эти последние недели удалось добиться прогресса», — резюмировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Макрон призвал отменить санкции против Ирана и остановить конфликт в Йемене.

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Автор: Ольга Воскресенская
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