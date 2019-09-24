Эрдоган призвал либо запретить всем, либо всем разрешить ядерное оружие

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Нью-Йорке на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что ядерное оружие должно быть либо для всех запрещено, либо для всех разрешено.

В противном случае, по словам Эрдогана, между странами возникает неравенство, угрожающее глобальному равновесию, и только опираясь на принцип справедливости можно решить эту проблему следует.

«Неравенства между государствами, располагающими ядерным оружием, и государствами без него достаточно, чтобы подорвать глобальное равновесие», - подчеркнул президент Турции.

Ранее за полное уничтожение ядерного оружия и запрет на его производство выступил Китай.