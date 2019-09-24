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Эрдоган призвал либо запретить всем, либо всем разрешить ядерное оружие

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22:32   24 Сентября 2019
Весь мир

Эрдоган призвал либо запретить всем, либо всем разрешить ядерное оружие

Эрдоган призвал либо запретить всем, либо всем разрешить ядерное оружие

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Нью-Йорке на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что ядерное оружие должно быть либо для всех запрещено, либо для всех разрешено.

В противном случае, по словам Эрдогана, между странами возникает неравенство, угрожающее глобальному равновесию, и только опираясь на принцип справедливости можно решить эту проблему следует.

«Неравенства между государствами, располагающими ядерным оружием, и государствами без него достаточно, чтобы подорвать глобальное равновесие», - подчеркнул президент Турции.

Ранее за полное уничтожение ядерного оружия и запрет на его производство выступил Китай.

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Автор: Александр Люблинский
#турция #эрдоган #оон #политика #весь мир #ядерное оружие

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