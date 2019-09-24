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22:12   24 Сентября 2019
Весь мир

Экс-сотрудник ООН назвал провокацией визовый отказ дипломатам РФ

Экс-сотрудник ООН назвал провокацией визовый отказ дипломатам РФ

Бывший консультант Верховного комиссара ООН по делам беженцев Дэниел Уорнер назвал провокацией визовый отказ дипломатам России. По его словам, ситуация глупая и неприемлемая. Уорнер считает, что решение Вашингтона нарушает собственные правила, которые были озвучены ранее.

По словам Дэниела Уорнера, выходка США противоречит соглашению, которое имеется у Вашингтона как у стороны, принимающей Генассамблею ООН, передает «360». Эксперт говорит, что ситуация, когда в США приезжают люди, которых власти не хотят видеть у себя, происходит не в первый раз, но сами власти Вашингтона идут против правил и соглашений.

Экс-сотрудник ООН назвал провокацией визовый отказ дипломатам РФ

По мнению Уорнера, это скорее небольшая провокация, чем агрессивный шаг со стороны Белого дома. Политолог считает, что Россия должна дать равнозначный ответ или вообще никак не поддаваться на провокацию. Также эксперт назвал эту проблему дипломатической и даже в какой-то степени глупой. Уорнер предлагает Москве подать жалобу в ООН, заявив о нарушении со стороны США.

Ранее стало известно, что десять российских дипломатов остались без виз в США накануне поездки в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Невыдачу виз раскритиковали в Кремле и Совете Федерации. Из-за сложившейся ситуации заместителя посла США Барта Гормана вызвали в МИД РФ.

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Автор: Ольга Воскресенская
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