Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

 Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину

Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину
Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

 Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции

Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции
Эрдоган призвал либо запретить всем, либо всем разрешить ядерное оружие

Эрдоган призвал либо запретить всем, либо всем разрешить ядерное оружие

 Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины

Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины
Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

 Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину

Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину
Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

 Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции

Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции
Эрдоган призвал либо запретить всем, либо всем разрешить ядерное оружие

Эрдоган призвал либо запретить всем, либо всем разрешить ядерное оружие

 Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины

Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины
22:10   24 Сентября 2019
Весь мир

Трамп разрешил предать огласке полную стенограмму его разговора с Зеленским

Трамп разрешил предать огласке полную стенограмму его разговора с Зеленским

Стенограмма телефонной беседы американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоялась в июле 2019 года, будет опубликована в полном объеме.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник 24 сентября в своем микроблоге Twitter.

В частности, он написал, что в настоящее время находится в ООН и представляет США на Генеральной ассамблее, но завтра по его разрешению будет опубликована полная, рассекреченная и не отредактированная стенограмма его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вы увидите, что это был очень дружественный и совершенно соответствующий требованиям звонок», - подчеркнул американский лидер.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #оон #политика #трамп #белый дом #весь мир #стенограмма беседы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...