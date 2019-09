Трамп разрешил предать огласке полную стенограмму его разговора с Зеленским

Стенограмма телефонной беседы американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоялась в июле 2019 года, будет опубликована в полном объеме.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник 24 сентября в своем микроблоге Twitter.

В частности, он написал, что в настоящее время находится в ООН и представляет США на Генеральной ассамблее, но завтра по его разрешению будет опубликована полная, рассекреченная и не отредактированная стенограмма его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....