Трамп разрешил предать огласке полную стенограмму его разговора с Зеленским

Стенограмма телефонной беседы американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоялась в июле 2019 года, будет опубликована в полном объеме.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник 24 сентября в своем микроблоге Twitter.

В частности, он написал, что в настоящее время находится в ООН и представляет США на Генеральной ассамблее, но завтра по его разрешению будет опубликована полная, рассекреченная и не отредактированная стенограмма его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вы увидите, что это был очень дружественный и совершенно соответствующий требованиям звонок», - подчеркнул американский лидер.