Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сделала официальное заявление в Instagram. Она попросила не сплетничать и не писать вымышленные сенсации о здоровье своей матери.

Анна написала, что ей невыносимо видеть, как ради пиара некоторые СМИ раздувают сенсации, хотя никто не знает правды. Кроме того, она попросила оставить ее семью в покое и поблагодарила тех, кто ее поддерживает. При этом ничего о состоянии Анастасии Заворотнюк Анна не сообщила.

Также девушка пишет, что никто из редакции программы Андрея Малахова не предлагал ей денег за участие в съемках, эти данные Анна Заворотнюк назвала фейком.

В августе СМИ сообщили, что у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружена глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Информацию об этом не подтвердили ни родственники, ни друзья артистки. При этом директору Заворотнюк запретили комментировать ситуацию, но позже от представителей актрисы все же появилась первая официальная информация. Ранее режиссер Сергей Жигунов коротко прокомментировал слухи о болезни Анастасии Заворотнюк, с которой встречался несколько лет.