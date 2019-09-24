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21:23   24 Сентября 2019
Россия

Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину

Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину

Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, правительство не планирует менять законы и разрешать экспорт трубопроводного газа для Украины кому-либо, кроме «Газпрома», который уже осуществляет экспорт.

Новак пояснил слова главы Минэнерго Украины Алексея Ожереля, который сообщил, что Киев готов рассмотреть возможности импорта газа из России, но при этом покупки могут производиться не только у «Газпрома». Российский министр заявил, что Киев имел ввиду, что по законодательству Европы нет ограничений доступа к инфраструктуре.

«У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению», — резюмировал Александр Новак.

Ранее власти Киева заявили, что Украина не исключает вариант покупки газа у России, но не только у «Газпрома».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #экономика #новак #газ #газпром

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