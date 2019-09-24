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21:48   24 Сентября 2019
Весь мир

Меркель обсудила с Роухани СВПД и атаку на саудовские НПЗ

Меркель обсудила с Роухани СВПД и атаку на саудовские НПЗ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Ирана Хасаном Роухани будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому мирному атому, а также ситуацию с недавней атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

«Во время разговора речь шла, разумеется, о ядерной сделке, будущем СВПД и ситуации в регионе после нападений (в Саудовской Аравии)», - заявила Меркель, слова которой приводит агентство ТАСС.

При этом канцлер добавила, что Германия, Франция и Великобритания убеждены в том, что ответственность за атаку несет Иран.

Ранее британский французский и германский лидер выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что атаками беспилотных летательных объектов на саудовские нефтеперерабатывающие предприятия 14 сентября стоит Иран, так как других правдоподобных объяснений случившемуся просто нет.

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Автор: Александр Люблинский
#меркель #иран #фрг #политика #весь мир #роухани #свпд

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