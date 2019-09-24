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21:02   24 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции

Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба президента Украины. В рамках встречи стороны обсудили повестку дня, касающуюся обеих стран, а также активная работа в сфере инвестиционного сотрудничества.

Зеленский призвал Италию активнее вкладываться в инфраструктуру украинских портов. Кроме того, стороны обсудили ситуацию Виталия Маркива  — осужденного в Италии украинца. По мнению Зеленского, Украина и Италия могут создать совместную следственную группу, чтобы установить все обстоятельства.

Также Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте пообщались на тему антироссийских санкций. Итальянский премьер отметил, что страна пока не готова снимать ограничения с России. По его словам, это будет сделано, когда суверенитет и территориальная целостность Украины восстановится.

Отношения России и Запада значительно ухудшились из-за ситуации на Украине и в Крыму, когда полуостров воссоединился с РФ в результате проведенного среди жителей референдума.

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Автор: Ольга Воскресенская
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