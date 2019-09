Телеканал Fox извинился перед Тунберг за слова о ее психическом здоровье

Fox News извинился перед шведской эко-активисткой Гретой Тунберг за комментарии спикера телеканала, который назвал девочку «душевнобольной» во время эфира.

Консерватор Майкл Ноулз прокомментировал в эфире Fox News выступление 16-летней эко-активистки Тунберг в Генеральной Ассамблее ООН в понедельник, во время разговора с ведущей новостной программы о редакционной статье Bloomberg про отказ от мяса.

Другой гость программы, Кристофер Хан, прервал речь Ноулза и ответил ему: «Позор вам, вы взрослый человек и нападаете на ребенка. Позор вам».

Michael Knowles of Daily Wire just called Greta Thunberg a "mentally ill Swedish child."@ChristopherHahn tore into him pic.twitter.com/Ki0cK6W3Ev