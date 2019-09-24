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21:04   24 Сентября 2019
Весь мир

Телеканал Fox извинился перед Тунберг за слова о ее психическом здоровье

Телеканал Fox извинился перед Тунберг за слова о ее психическом здоровье

Fox News извинился перед шведской эко-активисткой Гретой Тунберг за комментарии спикера телеканала, который назвал девочку «душевнобольной» во время эфира.

Консерватор Майкл Ноулз прокомментировал в эфире Fox News выступление 16-летней эко-активистки Тунберг в Генеральной Ассамблее ООН в понедельник, во время разговора с ведущей новостной программы о редакционной статье Bloomberg про отказ от мяса.

«Ничто из этого не имеет значения, потому что движение климатической истерии не связано с наукой. Если бы речь шла о науке, ее возглавляли бы ученые, а не политики и психически больной шведский ребенок, которого эксплуатируют ее родители и международные левые», — сказал Ноулз.

Другой гость программы, Кристофер Хан, прервал речь Ноулза и ответил ему: «Позор вам, вы взрослый человек и нападаете на ребенка. Позор вам».

Видео эфира распространилось в Twitter, а Ноулз оставил под записью еще один комментарий. Примечательно, что ранее Тунберг открыто говорила о жизни с синдромом Аспергера в своем Instagram.

«Ее мать написала книгу о ее психических проблемах. Нет ничего постыдного в том, чтобы жить с психическими расстройствами. Что позорно — это эксплуатация ребенка, особенно ребенка с психическими расстройствами для продвижения вашей политической повестки дня», — написал Ноулз в Твиттере.

Ноулз продолжил писать твиты в защиту сказанного о Тунберг, но телеканал все равно решил извиниться перед девочкой. «Комментарий, сделанный Майклом Ноулзом, который был гостем в вечернем эфире, был позорным — мы приносим извинения Грете Тунберг и нашим зрителям», — сказал представитель Fox News CNN Business. Пресс-секретарь добавил, что телеканал не планирует звать Ноулза в качестве гостя в будущем.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #политика #общество #весь мир #fox news

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