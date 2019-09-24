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20:34   24 Сентября 2019
Россия

Замглавы МИД РФ рассказал африканским депутатам подробности саммита РФ — Африка

Замглавы МИД РФ рассказал африканским депутатам подробности саммита РФ — Африка

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал африканским депутатам подробности саммита Россия — Африка, который пройдет в октябре 2019 года. Во вторник, 24 сентября, Богданов провел брифинг для дипломатов стран Африки и рассказал о мероприятиях предстоящего саммита.

Также в брифинге поучаствовал посол Египта Ихаб Наср, так как Египет теперь является председателем Африканского союза. Министерство иностранных дел отмечает, что на брифинге шел разговор о важности оперативного реагирования и решения необходимых вопросов, которые связаны с саммитом Россия — Африка. Кроме того, обсуждались различные вопросы пребывания в Сочи делегаций из африканских стран.

Саммит и экономический форум Россия — Африка стартует в Сочи 23 октября, он рассчитан на два дня. Ожидается прибытие руководителей 54 африканских стран, при этом более сорока из них заявили, что примут участие в саммите.

Ранее посол Гвинеи в РФ Мохамед Кейта сообщил, что Саммит Россия — Африка будет регулярно проводиться каждые два года поочередно в России и в одной из африканских стран.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #африка #весь мир

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