Россия выдвигает на премию «Оскар» фильм «Дылда». Об этом сообщил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Картина выдвигается в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Режиссером картины выступил Какнтемир Балагов. Решение о выдвижении «Дылды» приняли во вторник, 24 сентября, на заседании комитета, пишет ТАСС. При этом выбор комиссии Меньшов комментировать не стал.

Напомним, что ранее на «Оскар» Россия выдвигала картину Константина Хабенского «Собибор». Также за заветную статуэтку боролся фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, но в номинацию тоже не попал.