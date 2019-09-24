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 Судан во второй раз отменяет саммит Общего рынка для Африки

Судан во второй раз отменяет саммит Общего рынка для Африки
20:06   24 Сентября 2019
Весь мир

Судан во второй раз отменяет саммит Общего рынка для Африки

Судан во второй раз отменяет саммит Общего рынка для Африки

Ежегодный саммит Общего рынка для Восточной и Южной Африки (COMESA), который планировалось провести в суданском Хартуме, должен был состояться в конце этого года и вновь отменился.

Следующий саммит пойдет в Египте во второй половине 2020 года. Судан был лишен статуса принимающей страны после продолжающихся много месяцев массовых протестов в столице страны Хартуме, которые привели к свержению Омара аль-Башира в апреле.

«Судан должен был провести ежегодный саммит в этом году, но не смог по понятным причинам», — сообщил глава отдела корпоративных коммуникаций COMESA Мванги Гакунга, цитирует Region Week.

Судан во второй раз отменяет саммит Общего рынка для Африки

COMESA — высший политический орган африканских рынков, базирующийся в Замбии. Он несет ответственность за общую политику, руководство и контроль за выполнением исполнительных функций общего африканского рынка и достижением его целей и задач, а также обладает другими полномочиями.

Напомним, сегодня новое правительство Судана объявило план спасения экономики, который начнет свое действие в октябре и будет рассчитан на 9 месяцев. Для этих целей страна попросила у Всемирного банка два миллиарда долларов.

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #судан #африка #новости #весь мир

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