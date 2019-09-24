Конституционный комитет Сирии удалось сформировать благодаря РФ и Ирану, считает Асад

Конституционный комитет Сирии удалось сформировать благодаря РФ и Ирану, считает сирийский президент Башар Асад. По его словам, несмотря на препятствия стран, поддерживающих террористов, Сирии, России и Ирану удалось окончательно сформировать конституционный комитет страны.

Башар Асад встретился со страшим помощником главы МИД Ирана по политическим вопросам и его делегацией. По мнению Асада, к окончательной форме работы конституционного комитета удалось прийти благодаря сотрудничеству с Россией и Ираном. Также он отметил, что положительные результаты связаны с тем, что в работу никто не вмешивался.

Комментируя отношения США и Ирана, Башар Асад заявил, что Вашингтон потерял всякую надежду на реализацию своих планов и теперь собирается истощить все ресурсы оппонента. Он также заявил, что в Сирии ожидают попыток осложнить ситуацию в стране, но несмотря на это страна становится сильной и способной противостоять.

Ранее власти Великобритании призвали Сирию к работе с конституционным комитетом. Кроме того, формирование конституционного комитета Сирии поприветствовали в Вашингтоне.