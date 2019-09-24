США не превратятся в социалистическую страну

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 24 сентября, с трибуны ООН не только раскритиковал коммунизм и социализм, но и заверил мировых лидеров, что США никогда не превратятся в социалистическую страну. По его словам, социализм разрушает нации и общества, поэтому считается одной из серьезных угроз, стоящих перед США.

Дональд Трамп подчеркнул, что за последнее столетие социализм и коммунизм «убили» сотни миллионов человек, потому что «борются» за могущество правящего класса, но не имеют никакого отношения к справедливости и равенству.