США не превратятся в социалистическую страну
Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 24 сентября, с трибуны ООН не только раскритиковал коммунизм и социализм, но и заверил мировых лидеров, что США никогда не превратятся в социалистическую страну. По его словам, социализм разрушает нации и общества, поэтому считается одной из серьезных угроз, стоящих перед США.
Дональд Трамп подчеркнул, что за последнее столетие социализм и коммунизм «убили» сотни миллионов человек, потому что «борются» за могущество правящего класса, но не имеют никакого отношения к справедливости и равенству.
«Сегодня я повторяю то, что уже говорил американцам — США никогда не будут социалистической страной», — резюмировал Трамп.
#UNGA pic.twitter.com/iIZugqjEhP— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2019 г.