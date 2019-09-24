Полиция Италии арестовала трех человек, переправляющих людей из Ливии в Европу. Сообщается, что задержанные похищали людей, избивали и издевались над ними, а затем незаконно переправляли в Европу.

Преступниками являются 27-летний гражданин Гвинеи и 24- и 26-летние граждане Египта. Сейчас они арестованы полицией Италии и находятся в следственном изоляторе на Сицилии. Полицейским о преступниках рассказали другие мигранты, благодаря этому их удалось поймать. Все трое управляли лагерем в Ливии и Завии, где выбивали выкуп из тех, кто решался совершить опасный переход через Средиземное море. Очевидцы говорят, что видели, как эти трое человек избивали мигрантов и устраивали пытки, есть и те, кто погиб от их рук.

Официально в ливийских центрах содержания под стражей находятся более пяти тысяч человек, все они живут в ужасных условиях. При этом нет точных данных о количестве людей, которые арестованы в незаконных центрах, где управление находится в руках торговцев людьми, которые вымогают деньги у родственников задержанных.

Ранее российский моряк Сергей Самойлов рассказал, как провел три года в тюрьме Ливии.