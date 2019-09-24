Судан попросил Всемирный банк выделить $2 млрд на спасение экономики

Судан запускает план спасения экономики в октябре, рассчитанный на 9 месяцев: страна запросила во Всемирном банке два миллиарда долларов на его реализацию, заявил министр финансов Судана.

Согласно плану экономических реформ, субсидии на топливо и хлеб сохранятся в течение следующих девяти месяцев, хотя правительство Судана и намерено отказаться от этого в конце программы. Напомним, именно сокращение субсидий на топливо и хлеб стало одной из основных причин, вызвавших в стране декабрьские протесты и свержение экс-президента Омара-аль Башира в апреле, а позже формирование временного правительства.

Министр финансов Судана Ибрагим Эльбадави заявил, что по окончанию программы субсидии заменят прямыми денежными переводами для бедных семей. Ранее министр говорил, что восстановление экономики Судана является одним из его ключевых приоритетов в переходном правительстве.

«Он (план) направлен на… реструктуризацию банковского сектора, рационализацию государственных расходов, решение проблемы финансового бремени государства и пересмотр налоговых льгот, поскольку 60 процентов экономической деятельности не облагается налогом», — сказал Эльбадави, цитирует «Голос Ислама».

Напомним, новое переходное правительство Судана, руководителем которого стал премьер-министр Абдалла Хамдук, принесло присягу 8 сентября в Хартуме. Первое заседание нового кабинета министров страны состоялось тем же вечером.