Трамп выступил против государственного финансирования абортов

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет работать с ООН против государственного финансирования абортов. Об этом он заявил 24-го сентября в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Он напомнил, что ООН много раз пыталось отстоять общее право делать аборты за счет государства. Однако он подчеркнул, что страны, защищающие невинные жизни, нельзя подвергать нападкам.

«Как многие страны здесь сегодня, мы в Америке считаем, что каждый рожденный и не рожденный ребенок это священный дар Божий», — сказал Трамп.

Глава государства заявил, что США отстаивают право всех людей жить с достоинством. Поэтому администрация Америки работает с другими странами над декриминализацией гомосексуальности.

«Мы солидарны с представителями ЛГБТИ, живущими в странах, где наказывают, сажают в тюрьму или казнят людей из-за сексуальной ориентации», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Штаты не ищут конфликта с другими государствами.