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18:54   24 Сентября 2019
Весь мир

Немецкое подразделение Thomas Cook запросило господдержку

Немецкое подразделение Thomas Cook запросило господдержку

Представитель Thomas Cook во вторник, 24 сентября, сообщил, что немецкое подразделение британского концерна запросило государственную поддержку. По его словам, немецкое руководство туристической компании встречается с возможными кредиторами и всеми уполномоченными органами на правительственном уровне в Берлине и Висбадене, чтобы обеспечить дальнейшую работу Thomas Cook.

Ранее немецкая авиакомпания Condor, которая входит в британский концерн Thomas Cook, запросила господдержку у Минэкономики ФРГ. Представители Condor подчеркнули, что не прекратят перелеты, хотя «материнская» компания объявила о банкротстве. Перевозчик запросил кредит в 200 миллионов евро у немецкого правительства.

Британская туристическая компания Thomas Cook обанкротилась. После провала переговоров с кредиторами концерн объявил, что ликвидируется и возвращает на родину всех британских клиентов. Стоит отметить, что за границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч — британцы. Возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #германия #господдержка #thomas cook

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