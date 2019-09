Немецкое подразделение Thomas Cook запросило господдержку

Представитель Thomas Cook во вторник, 24 сентября, сообщил, что немецкое подразделение британского концерна запросило государственную поддержку. По его словам, немецкое руководство туристической компании встречается с возможными кредиторами и всеми уполномоченными органами на правительственном уровне в Берлине и Висбадене, чтобы обеспечить дальнейшую работу Thomas Cook.

Ранее немецкая авиакомпания Condor, которая входит в британский концерн Thomas Cook, запросила господдержку у Минэкономики ФРГ. Представители Condor подчеркнули, что не прекратят перелеты, хотя «материнская» компания объявила о банкротстве. Перевозчик запросил кредит в 200 миллионов евро у немецкого правительства.

Британская туристическая компания Thomas Cook обанкротилась. После провала переговоров с кредиторами концерн объявил, что ликвидируется и возвращает на родину всех британских клиентов. Стоит отметить, что за границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч — британцы. Возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect. This account will not be monitored. Please visit https://t.co/4lGVHZm2jQ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/NJ7vi4UJZ4