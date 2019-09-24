Бюджет на два предстоящих года рассмотрит ЗакС Петербурга под председательством Макарова

Бюджет на два предстоящих года рассмотрит Законодательное собрание Санкт-Петербурга под председательством Вячеслава Макарова. Как сообщают «Невские новости», депутаты заслушают проект закона о бюджете города на 2019 и плановые 2020-2021 годы в среду, 25 сентября.

Законодательная и исполнительная власти Петербурга ознакомятся в первом чтении с проектом бюджета на предстоящие два года. В повестке также указано, что в Мариинском дворце заслушают проекты изменений сфере противодействия коррупции и порядке предоставления земельных участков городской собственности, которые ранее внес на рассмотрение губернатор Петербурга.

Кроме того, членам ЗакСа предстоит утвердить план работы со Смольным по заявлению председателя Вячеслава Макарова. В документе отмечается, что основным направлением работы станет улучшение делового климата в городе и увеличение объемов социальной помощи для жителей Санкт-Петербурга. По словам Макарова, работа над этим — важная часть плана и особенная традиция с тех времен, когда городом руководила Валентина Матвиенко.