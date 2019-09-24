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 Бюджет на два предстоящих года рассмотрит ЗакС Петербурга под председательством Макарова

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18:38   24 Сентября 2019
Россия

Бюджет на два предстоящих года рассмотрит ЗакС Петербурга под председательством Макарова

Бюджет на два предстоящих года рассмотрит ЗакС Петербурга под председательством Макарова

Бюджет на два предстоящих года рассмотрит Законодательное собрание Санкт-Петербурга под председательством Вячеслава Макарова. Как сообщают «Невские новости», депутаты заслушают проект закона о бюджете города на 2019 и плановые 2020-2021 годы в среду, 25 сентября.

Законодательная и исполнительная власти Петербурга ознакомятся в первом чтении с проектом бюджета на предстоящие два года. В повестке также указано, что в Мариинском дворце заслушают проекты изменений сфере противодействия коррупции и порядке предоставления земельных участков городской собственности, которые ранее внес на рассмотрение губернатор Петербурга.

Кроме того, членам ЗакСа предстоит утвердить план работы со Смольным по заявлению председателя Вячеслава Макарова. В документе отмечается, что основным направлением работы станет улучшение делового климата в городе и увеличение объемов социальной помощи для жителей Санкт-Петербурга. По словам Макарова, работа над этим  — важная часть плана и особенная традиция с тех времен, когда городом руководила Валентина Матвиенко.

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Автор: Ольга Воскресенская
#петербург #политика #макаров

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