Трамп во время выступления в ООН обвинил Иран в атаке на саудовские НПЗ

Выступая с трибуны ООН американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в атаках на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии, ответственность за которые ранее взяли йеменские повстанцы-хуситы.

Глава Штатов заявил, что все государства должны присоединиться к санкциям против Ирана, отметив. что «ни одно ответственное государство не должно дотировать жажду крови Ирана».

«В ответ на недавнее нападение Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии мы наложили санкции высочайшего уровня на Центральный Банк Ирана и суверенный фонд благосостояния», — сообщил Трамп.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии загорелись два нефтеперерабатывающих завода. ответственность за атаку на экономический объект взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена, утверждая, что использовали для этого десять беспилотных летающих аппаратов. Дроны прошли через американские системы противоракетной обороны, стоящие на вооружении у Саудовской Аравии.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил о сокращении нефтяных объемов королевства на 50% из-за атак. Страна заморозила поставки 5,7 миллиона баррелей нефти, часть убытков от приостановки поставок будет компенсирована из резервных хранилищ страны.