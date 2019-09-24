МЭР РФ создает единую систему управления конфискатом
Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко во вторник, 24 сентября, сообщила, что МЭР РФ создает единую систему управления арестованным и конфискованным имуществом, включая реализацию такого имущества на электронных торгах.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которое направили на сокращение сроков реализации или утилизации движимого имущества, обращенного в собственность страны. Замглавы Минэкономразвития назвала первым шагом к порядку в сфере конфискованного имущества принятие постановления, передает РИА Новости.
По ее словам, сейчас ведомство организовало масштабную работу по созданию единой системы управления арестованным и конфискованным имуществом. Поставление позволит не только минимизировать сроки хранения имущества, но и сократить расходы на проведение экспертиз.
Бизнес-сообщества, банки и ЦБ назвали перспективной программу кредитования малых и средних предприятий по ставке не более 8,5%. Максим Орешкин отметил, что новые правила кредитования будут способствовать росту выдаче кредитов по программе.— Минэкономразвития России (@MinistryEconomy) 24 сентября 2019 г.