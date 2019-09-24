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18:24   24 Сентября 2019
Россия

МЭР РФ создает единую систему управления конфискатом

МЭР РФ создает единую систему управления конфискатом

Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко во вторник, 24 сентября, сообщила, что МЭР РФ создает единую систему управления арестованным и конфискованным имуществом, включая реализацию такого имущества на электронных торгах.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которое направили на сокращение сроков реализации или утилизации движимого имущества, обращенного в собственность страны. Замглавы Минэкономразвития назвала первым шагом к порядку в сфере конфискованного имущества принятие постановления, передает РИА Новости.

По ее словам, сейчас ведомство организовало масштабную работу по созданию единой системы управления арестованным и конфискованным имуществом. Поставление позволит не только минимизировать сроки хранения имущества, но и сократить расходы на проведение экспертиз.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #минэкономразвития #система #конфискат

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