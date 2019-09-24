МЭР РФ создает единую систему управления конфискатом

Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко во вторник, 24 сентября, сообщила, что МЭР РФ создает единую систему управления арестованным и конфискованным имуществом, включая реализацию такого имущества на электронных торгах.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которое направили на сокращение сроков реализации или утилизации движимого имущества, обращенного в собственность страны. Замглавы Минэкономразвития назвала первым шагом к порядку в сфере конфискованного имущества принятие постановления, передает РИА Новости.