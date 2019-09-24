Россию стали чаще посещать туристы из других стран, таковы итоги летнего туристического сезона, который подвели в Ассоциации туроператоров России.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, летом спрос на организованные поездки в Россию из других стран вырос на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Ломидзе отмечает, что также отмечена положительная динамика во внутреннем и выездном туризме.

При этом представитель АТОР говорит, что туристы из заграницы продолжают прибывать в Россию осенью, несмотря на погоду. Чаще всего иностранцы для посещения выбирают Санкт-Петербург и Москву. Среди лидеров — граждане Китая, также Россию посещают туристы из Испании, Италии и Франции. Кроме того, отмечен небольшой прирост количества гостей из США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Россия планирует в пять раз увеличить объем туризма к 2035 году. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2019 году город могут посетить более девяти миллионов туристов.