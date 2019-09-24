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18:14   24 Сентября 2019
Россия

Россию стали чаще посещать туристы из других стран

Россию стали чаще посещать туристы из других стран

Россию стали чаще посещать туристы из других стран, таковы итоги летнего туристического сезона, который подвели в Ассоциации туроператоров России.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, летом спрос на организованные поездки в Россию из других стран вырос на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Ломидзе отмечает, что также отмечена положительная динамика во внутреннем и выездном туризме.

При этом представитель АТОР говорит, что туристы из заграницы продолжают прибывать в Россию осенью, несмотря на погоду. Чаще всего иностранцы для посещения выбирают Санкт-Петербург и Москву. Среди лидеров — граждане Китая, также Россию посещают туристы из Испании, Италии и Франции. Кроме того, отмечен небольшой прирост количества гостей из США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Россия планирует в пять раз увеличить объем туризма к 2035 году. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2019 году город могут посетить более девяти миллионов туристов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #туризм #атор #общество #туризм в россии

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