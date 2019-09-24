Корреспонденты ФАН побывали в ливийском городе Мисурата

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис, работающие в Ливии, побывали в городе Мисурата, который находится в двухстах километрах от Триполи.

Разрешение на съемки журналистам «с трудом» подписал губернато за шесть часов до отлета из Ливии. Таким образом, поснимать и пообщаться с официальными лицами корреспондентам удалось всего четыре часа.

Улицы в Масуре оказались гораздо чище, чем в Триполи. Однако журналисты отмечают следы войны даже в центре города.Сопровождающий рассказал, что в 2011 году на верхних этажах одного из здания укрылись снайперы, верные Муаммару Каддафи.

«Они знали, что их командир мертв, но не сдавались. Больше недели сидели в обороне, без еды и воды под практически постоянным огнем со стороны повстанцев», — рассказал журналистам ливиец.

Зданий с такими историями в этом городе немало. Здесь, на подъезде к Мисурате авиация НАТО подбила военный кортеж Каддафи. Здесь его сторонники боролись против тех. кому было невыгодно процветание Ливии было не выгодно.

От последствий октября 2011 года Мисурата не оправилась до сих пор.

Напомним, в 2011 был убит лидер Ливии Муаммар Каддафи, после чего в стране воцарился политический кризис. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и ЕС, а восток находится под контролем избранного народом парламента.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о своем председательстве на встрече по Ливии в штаб-квартире ООН и сообщил о неприемлемости военного решения кризиса в африканской стране.