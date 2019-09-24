«Радио свобода» вбросило фейк о несправедливом распределении бюджетов между городами РФ

«Радио Свобода» опубликовало фейковую инфографику, которая отражает распределение бюджета в субъектах федерации. Согласно опубликованному материалу бюджеты столиц крупных российских регионов в сотни раз меньше московских и петербургских. Авторы материала хотела показать, что государственные деньги распределены несправедливо.

Оказалось, что данные инфографики сильно искажены. Об этом 24-го сентября сообщает Федеральное агентство новостей.

Откуда автор брал данные — не ясно, хотя и ссылается на Росстат. Так, бюджет Самары составляет 236 миллионов долларов, Омска — 360 миллионов, а Казань обделили в сто раз — реальный бюджет города составил 400 миллионов, а не 40,6. Статью уже нарекли «откровенной халтурой на деньги Госдепа».

Агентство напоминает, что «Радио свобода» признано иностранным агентом, учредители этого СМИ назначает непосредственно сенат США. Поэтому блогеры немного ошибаются, ведь на халтуру пошли ресурсы американского Конгресса, а не Госдепа.

Издание часто публикует откровенные фейки, не извиняясь перед русским читателем, если его ловят на подтасовке фактов и вранье с целью пропаганды.