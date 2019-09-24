Политолог предсказал Америке судьбу СССР

США сменили антироссийскую карту на украинскую в своей внутриполитической борьбе и занимаются бессовестным шантажом президента Украины Владимира Зеленского, считает политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. Таким образом он прокомментировал «Политике Сегодня» заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон приостанавливает финансовую помощь Украине до тех пор, пока к этому процессу не подключится Евросоюз.

Это заявление — очередной шаг в борьбе с вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах, бывшим вице-президентом США Джо Байденом, уверен Ордуханян.

Байден до недавнего времени рассматривался как основной кандидат от Демократической партии. Трамп пытается устранить оппонента, обвиняя самого Байдена и его сына Хантера в коррупции и давлении на украинские власти. Хантер Байден в 2014 году занял пост в совете директоров крупной частной газовой компании на Украине Burisma. Трамп утверждает, что Джо Байден, занимая пост вице-президента США, заставил украинские власти уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против руководства компании Burisma.

Накануне в штаб-квартире ООН Трамп заявил журналистам, что отец и сын Байдены получали деньги не только от Киева, но и от Пекина.

«То, что сделал Байден – это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая – много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена ( на посту президента - прим.ред.), потому что он отменит эту отличную сделку, которую мы собираемся заключить», — осудил Трамп.

На днях американские СМИ сообщили, что во время телефонного разговора Трамп убеждал Зеленского инициировать на Украине расследование против семейства Байденов по обвинению в коррупции. Теперь американский лидер публично заявляет о приостановке одобренной ранее Конгрессом финансовой помощи Киеву.

«Абсолютно дилетантский подход американской администрации, — утверждает американист Рафаэль Ордуханян. — Раньше это была русофобская карта. Теперь вот украинская. Вот такой вот сейчас уровень внутриполитической экспертизы в ведущей стране мира. Непотребное создание, которое игнорирует свои собственные и международные закон и занимается бессовестным шантажом Зеленского».

По словам Ордуханяна, Трампа в США поддерживают промышленники, так как успехи в экономике все же есть. За демократами - финансовый сектор.

«Хотя я думаю, что торговая война с Китаем скоро обрушит эту ситуацию. Картина в США напоминает мне путь СССР начале 1980-х годов, когда в экономике ставили на первое место политику. Мы видели, во что это в итоге превратилось в конце 80-х — начале 90-х годов. США сейчас бестолково идут по этому пути, растрачивая былое могущество. Они могли стать лидером современного мира в 1990-е, когда им никто не мешал», — рассуждает Ордуханян.

Верить в то, что кто-то в Вашингтоне действительно намерен помочь Украине — наивно.

«Украина — песчинка, щепка, через которую США перешагнут, так же как они перешагнули через много других стан: Ливию, Египет, Алжир, Ирак, Афганистан, а если бы мы позволили, то и через нас бы перешагнули», — сказал собеседник агентства.

Двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на среду, 25 сентября в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.