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17:49   24 Сентября 2019
Россия

Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов

Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов

Все дома Санкт-Петербурга получат тепло до полуночи, заявил губернатор Александр Беглов. об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Беглова, в течение лета коммунальщики проводили испытания сетей и нашли более тысячи дефектов, которые сейчас уже устранены. Губернатор заявил, что если к утру отопление не появится, необходимо сначала обратиться в свою управляющую компанию, а затем позвонить по номеру 004 или на горячую линию администрации района, телефоны которых есть на официальных сайтах.

Беглов также рассказал, что из-за отказа управляющей компании в Пушкине запускать теплоснабжение дело передали в прокуратуру.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поручил главам районов внимательнее следить за качеством отопления и тарифами.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #отопление #общество #беглов #отопительный сезон

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