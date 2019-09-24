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17:42   24 Сентября 2019
Россия

Экипаж МКС пообедает арабскими блюдами

Экипаж МКС пообедает арабскими блюдами

Экипаж после прилета первого космонавта из ОАЭ устроит совместный обед с дегустацией арабских блюд в воскресенье, 29 сентября. Об этом сообщили наземные специалисты российским космонавтам. Трансляцию их переговоров ведет НАСА.

Сейчас на борту МКС находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, граждане США Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Моргана, а также итальянец Луки Пармитано.

Старт с космодрома Байконур ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» намечается на 25 сентября. Экипаж корабля будет состоять из россиянина Олега Скрипочки, американки Джессик иМеир и первого космонавта ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Последний привезет сарабские блюда.

Совместный обед девять космонавтов и астронавтов проведут в американском сегменте МКС.

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Автор: Арсений Аскольский

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