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 Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов

Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов
17:47   24 Сентября 2019
Весь мир

Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов

Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов

Фестиваль «Помолвка в Марокко», который привлекает сотни потенциальных пар и бесстрашных туристов, ежегодно проводят в деревне Имичил в Атласских горах. Мужчины и женщины собираются вместе, чтобы не только найти спутников жизни, но жениться или выйти замуж. Фестиваль посещают африканские племена.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #фестиваль #марокко

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