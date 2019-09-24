Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов

Фестиваль «Помолвка в Марокко», который привлекает сотни потенциальных пар и бесстрашных туристов, ежегодно проводят в деревне Имичил в Атласских горах. Мужчины и женщины собираются вместе, чтобы не только найти спутников жизни, но жениться или выйти замуж. Фестиваль посещают африканские племена.

Nuevo artículo! Conoced #Imilchil y su #moussem, un festival nómada #bereber famoso por sus bodas colectivas. . Os contamos cómo se vive la fiesta en el #AltoAtlas.https://t.co/LVM58MO0JV#sientemarruecosmagazine es vuestra cita con la actualidad, cultura y miscelánea marroquí pic.twitter.com/3PqzinnCUL — SienteMarruecos ????????????️???????? (@SienteMarruecos) 24 сентября 2019 г.