Сириец рассказал российским журналистам о своем отношении к России

Спецкорреспондент Федерального агентства новостей поговорил с пенсионером из Дамаска и узнал, как сирийский гражданин относится к присутствию российских военных в своей стране.

По словам мужчины, сейчас в стране спокойная обстановка — Сирия возвращается к стабильной и безопасной жизни, ситуация постепенно меняется к лучшему. На вопрос журналистов об отношении к представителям ВС РФ он ответил положительно.

«Я благодарен армии России, так как она помогла народу Сирии. И я также благодарен и правительству России и ее народу за оказанную нам помощь. За помощь нашему народу», — заявил мужчина в комментарии ФАН.

Вооруженные силы РФ участвуют в масштабных антитеррористических операциях в Сирии с 2015 года. На территорию республики ВКС РФ прибыли после просьбы президента САР Башара Асада. При поддержке российских военных Сирийской арабской армии удалось освободить от вооруженных боевиков запрещенных в РФ «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусры»* большую часть страны.

23 сентября сообщалось об открытии отремонтированной на российские деньги школы, открывшейся в Дамаске.

*организации признаны террористическими и запрещены судом на территории РФ.