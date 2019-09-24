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17:31   24 Сентября 2019
Весь мир

США не ищут конфликтов с другими государствами, уверяет Трамп

США не ищут конфликтов с другими государствами, уверяет Трамп

США не ищут конфликтов с другими государствами, уверяет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По словам политика, власти США не стремятся к конфликтам, но и не перестанут действовать в интересах защиты своей страны.

Выдержки из предстоящего выступления президента США опубликовала пресс-служба Белого дома. Выступление Трампа состоится на трибуне ГА ООН 24 сентября в Нью-Йорке. В его речи указывается, что США хочет мира, а также взаимного сотрудничества и выгоды со всеми государствами, но власти никогда не перестанут защищать интересы Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве двух стран.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #трамп #весь мир

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