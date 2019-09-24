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17:24   24 Сентября 2019
Весь мир

США будут задерживать помощь Украине, пока к ней не подключится Европа

США будут задерживать помощь Украине, пока к ней не подключится Европа

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут задерживать денежную помощь Украине, пока свой вклад не внесут Европа и другие страны. Об этом глава государства сообщил по прибытии в штаб-квартиру ООН для участия в Генеральной ассамблее во вторник, 24 сентября. 

«Я приостановлю снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине», — заявил Трамп.

Ранее Washington Post писала, что Трамп отдал распоряжение и.о. шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. Как рассказала источники издания, президент США распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #трамп

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