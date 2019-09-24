Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут задерживать денежную помощь Украине, пока свой вклад не внесут Европа и другие страны. Об этом глава государства сообщил по прибытии в штаб-квартиру ООН для участия в Генеральной ассамблее во вторник, 24 сентября.

«Я приостановлю снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине», — заявил Трамп.

Ранее Washington Post писала, что Трамп отдал распоряжение и.о. шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. Как рассказала источники издания, президент США распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине.