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17:27   24 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев решил подать в отставку. Об этом во вторник, 24-го сентября, передает телеканал «112 Украина». 

Князев выступил на брифинге, где открыто заявил о своем намерении. 

«Я решил подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», — сказал он. 

При этом глава ведомства не объяснил, почему принял такое решение. 

Напомним, на посту главы Нацполиции Сергей Князев работал с февраля 2017 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество

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