Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев решил подать в отставку. Об этом во вторник, 24-го сентября, передает телеканал «112 Украина».
Князев выступил на брифинге, где открыто заявил о своем намерении.
«Я решил подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», — сказал он.
При этом глава ведомства не объяснил, почему принял такое решение.
Напомним, на посту главы Нацполиции Сергей Князев работал с февраля 2017 года.