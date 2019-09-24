Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев решил подать в отставку. Об этом во вторник, 24-го сентября, передает телеканал «112 Украина».

Князев выступил на брифинге, где открыто заявил о своем намерении.

«Я решил подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», — сказал он.

При этом глава ведомства не объяснил, почему принял такое решение.

Напомним, на посту главы Нацполиции Сергей Князев работал с февраля 2017 года.