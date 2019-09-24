Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россию стали чаще посещать туристы из других стран

Россию стали чаще посещать туристы из других стран

 Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов

Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов
Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили санкции против Венесуэлы

 Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов

Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов
Россию стали чаще посещать туристы из других стран

Россию стали чаще посещать туристы из других стран

 Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов

Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов
Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили санкции против Венесуэлы

 Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов

Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов
17:22   24 Сентября 2019
Весь мир

Кандидат в президенты Афганистана вышел из предвыборной гонки

Кандидат в президенты Афганистана вышел из предвыборной гонки

Кандидат на пост афганского лидера, экс-советник президента по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар во вторник, 24 сентября, объявил, что покидает предвыборную гонку. По его словам, политическая обстановка и ситуация с безопасностью в стране не подходят для проведения прозрачных и справедливых выборов.

«Я воздерживаюсь от участия в борьбе на выборах», — сказал Атмар.

Президентские выборы в Афганистане запланировали на 28 сентября, хотя изначально заявляли о 20-ом апреля, но дважды отложили.  Последние выборы президента состоялись в 2014 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #афганистан #президент #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...