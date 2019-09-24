Кандидат в президенты Афганистана вышел из предвыборной гонки

Кандидат на пост афганского лидера, экс-советник президента по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар во вторник, 24 сентября, объявил, что покидает предвыборную гонку. По его словам, политическая обстановка и ситуация с безопасностью в стране не подходят для проведения прозрачных и справедливых выборов.

«Я воздерживаюсь от участия в борьбе на выборах», — сказал Атмар.