Кандидат в президенты Афганистана вышел из предвыборной гонки
Кандидат на пост афганского лидера, экс-советник президента по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар во вторник, 24 сентября, объявил, что покидает предвыборную гонку. По его словам, политическая обстановка и ситуация с безопасностью в стране не подходят для проведения прозрачных и справедливых выборов.
«Я воздерживаюсь от участия в борьбе на выборах», — сказал Атмар.
Президентские выборы в Афганистане запланировали на 28 сентября, хотя изначально заявляли о 20-ом апреля, но дважды отложили. Последние выборы президента состоялись в 2014 году.
اعلامیه در مورد روند انتخابات ۲ میزان ۱۳۹۸ – کابل pic.twitter.com/gtDauyQTsy— Mohammed Haneef Atmar (@MHaneefAtmar) 24 сентября 2019 г.