Прокурор попросит четыре года колонии мужчине, похитившему картину «Ай-Петри. Крым»

Заседание по делу о краже картины «Ай-Петри. Крым» под авторством Архипа Куинджи, в котором обвиняется крымчанин Денис Чуприков, проходит в Замоскворецком суде Москвы 24 сентября.

«Прошу признать Чуприкова виновным в хищении представляющего особую ценность предмета, которое повлекло порчу предмета, и назначить ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима», — произнесла прокурор.

Она добавила, что учла ряд смягчающих обстоятельств. Так, у обвиняемого на иждивении находятся малолетний ребенок, гражданская супруга и пожилая мать. Кроме этого, он является инвалидом второй группы, предпринимателем и социально ориентированным гражданином.

Однако Чуприков совершил преступление особой тяжести, что должно караться реальным лишением свободы, подчеркнула прокурор.

27 января на выставке автора неизвестный похитил картину «Ай-Петри. Крым». Страховая стоимость составила 12 миллионов рублей. 28 января министерство внутренних дел России сообщило о задержании подозреваемого в краже. Само полотно обнаружили в Одинцовском районе Московской области.

Похититель полотна Денис Чуприков признал вину. Он пошел на преступление чтобы «привлечь внимание к себе». Также его адвокат заявлял о возмещении стоимости восстановительных работ в размере 13 тысяч рублей.