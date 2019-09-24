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17:27   24 Сентября 2019
Россия

Прокурор попросит четыре года колонии мужчине, похитившему картину «Ай-Петри. Крым»

Прокурор попросит четыре года колонии мужчине, похитившему картину «Ай-Петри. Крым»

Заседание по делу о краже картины «Ай-Петри. Крым» под авторством Архипа Куинджи, в котором обвиняется крымчанин Денис Чуприков, проходит в Замоскворецком суде Москвы 24 сентября.

«Прошу признать Чуприкова виновным в хищении представляющего особую ценность предмета, которое повлекло порчу предмета, и назначить ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима», — произнесла прокурор.

Она добавила, что учла ряд смягчающих обстоятельств. Так, у обвиняемого на иждивении находятся малолетний ребенок, гражданская супруга и пожилая мать. Кроме этого, он является инвалидом второй группы, предпринимателем и социально ориентированным гражданином.

Однако Чуприков совершил преступление особой тяжести, что должно караться реальным лишением свободы, подчеркнула прокурор.

Прокурор попросит четыре года колонии мужчине, похитившему картину «Ай-Петри. Крым»

27 января на выставке автора неизвестный похитил картину «Ай-Петри. Крым». Страховая стоимость составила 12 миллионов рублей. 28 января министерство внутренних дел России сообщило о задержании подозреваемого в краже. Само полотно обнаружили в Одинцовском районе Московской области.

Похититель полотна Денис Чуприков признал вину. Он пошел на преступление чтобы «привлечь внимание к себе». Также его адвокат заявлял о возмещении стоимости восстановительных работ в размере 13 тысяч рублей.

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Автор: Анна Манц
#обвинение #ай-петри #куинджи #чуприков

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