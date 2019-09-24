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17:10   24 Сентября 2019
Россия

Володин рассказал, чем грозит отсутствие диалога между парламентариями РФ и Британии

Володин рассказал, чем грозит отсутствие диалога между парламентариями РФ и Британии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, чем грозит отсутствие диалога между парламентариями РФ и Великобритании. По его словам, это грозит тем, что обе страны не могут реализовать пожелания народов своих государств.

Володин провел встречу с третьим виконтом Уэверли, пэром палаты лордов парламента Великобритании Джоном Десмондом Форбсом Андерсоном. Общение состоялось на полях четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии. В ходе встречи спикер Госдумы заявил, что парламентарии из России не ведут диалога с коллегами из Великобритании, что является неправильным, ведь даже в самые непростые годы диалог все же был налажен. По словам Володина, Джон Андерсон является первым представителем британского правительства, с которым России удалось пообщаться.

«Такой изоляционизм ни к чему хорошему не приведет, это — плохой путь», — отметил председатель Госдумы РФ.

По словам Володина, политики не всегда бывают правы, а наши народы хотят общаться и диалога между Россией и Великобританией. При этом он отметил, что нет никаких препятствий к тому, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить важные темы, но представители Великобритании не хотят идти навстречу.

Ранее Вячеслав Володин пригласил депутатов из Афганистана посетить Москву.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #великобритания #володин #политика

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