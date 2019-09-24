Киселев объяснил, почему интернет зря считают угрозой телевидению

Телевидение является источником контента для интернета, поэтому оно никогда не исчезнет. Такое мнение высказал журналист Дмитрий Киселев во вторник, 24-го сентября.

Во вторник Киселев выступил на форуме Союза журналистов «Вся Россия» в городе Сочи, где прокомментировал технологическое развитие журналистики, а также массовое распространение интернета. По мнению журналиста, интернет не опасен для телевидения. Ведь интернет - это резервуар, наполняющийся контентом с разных сторон.

«И телевидение – это один из источников контента для интернета. Многие смотрят работы телевизионных журналистов в интернете. Так что каким-то образом это утрясется. Мне представляется, что телевидение останется всегда», — заявил Киселев.

Он также подчеркнул, телевидение в будущем изменит формы и станет более интерактивным, но в любом случае останется мощным источником контента, в том числе для интернета. Тем, кто размышляет о смерти телевидения, журналист посоветовал посмотреть, что делают телеканалы с Трампом в США. Так он отметил, что ТВ в останется главным СМИ в Америке.