Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россию стали чаще посещать туристы из других стран

Россию стали чаще посещать туристы из других стран

 Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов

Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов
Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили санкции против Венесуэлы

 Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов

Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов
Россию стали чаще посещать туристы из других стран

Россию стали чаще посещать туристы из других стран

 Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов

Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов
Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили санкции против Венесуэлы

 Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов

Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов
17:09   24 Сентября 2019
Россия

Киселев объяснил, почему интернет зря считают угрозой телевидению

Киселев объяснил, почему интернет зря считают угрозой телевидению

Телевидение является источником контента для интернета, поэтому оно никогда не исчезнет. Такое мнение высказал журналист Дмитрий Киселев во вторник, 24-го сентября.

Во вторник Киселев выступил на форуме Союза журналистов «Вся Россия» в городе Сочи, где прокомментировал технологическое развитие журналистики, а также массовое распространение интернета. По мнению журналиста, интернет не опасен для телевидения. Ведь интернет - это резервуар, наполняющийся контентом с разных сторон. 

«И телевидение – это один из источников контента для интернета. Многие смотрят работы телевизионных журналистов в интернете. Так что каким-то образом это утрясется. Мне представляется, что телевидение останется всегда», — заявил Киселев.

Он также подчеркнул, телевидение в будущем изменит формы и станет более интерактивным, но в любом случае останется мощным источником контента, в том числе для интернета. Тем, кто размышляет о смерти телевидения, журналист посоветовал посмотреть, что делают телеканалы с Трампом в США. Так он отметил, что ТВ в останется главным СМИ в Америке. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #киселев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...