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17:17   24 Сентября 2019
Весь мир

Россия может смягчить кризис в Венесуэле, заявили в Испании

Россия может смягчить кризис в Венесуэле, заявили в Испании

Генеральный секретарь Испании по международному сотрудничеству Хуан Пабло де Лаиглесиа заявил, что Россия может сыграть конструктивную роль для согласованного решения между венесуэльцами во время кризиса в стране. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Они (Россия) могут сыграть конструктивную роль для согласованного решения между венесуэльцами. Они, безусловно, могут сыграть конструктивную роль», — заявил де Лаиглесиа, цитируют его РИА Новости.

В январе 2019 года в Венесуэле прошли протесты против президента Николаса Мадуро, который победил на президентских выборах и дал присягу главы государства. Тогда глава оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства, заручившись поддержкой правительств США и некоторых стран Евросоюза. В свою очередь Россия, Китай, Турция и другие государства поддержали Мадуро как единственного легитимного президента страны.

Россия может смягчить кризис в Венесуэле, заявили в Испании

В попытках повлиять на ситуацию в стране ряд западных изданий опубликовали фейки о присутствии России в Венесуэле. Журналисты намеренно растиражировали информационный вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено из хранилища в Каракасе самолетами российской авиакомпании, а также распространили фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Обе «новости» были опровергнуты правительством РФ и Венесуэлы, а в последствии и теми же изданиями, которые опубликовали ложную информацию.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #испания #новости #весь мир #мадуро

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