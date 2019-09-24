Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН. Об этом пишет издание Страна.ua во вторник, 24 сентября.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке продлится с 24 по 30 сентября. В мероприятии поучаствуют 196 делегаций — 91 лидеров стран, шесть вице-президентов, 45 глав правительств, пять вице-премьеров, 44 министра.

Зеленский будет участвовать в сессии ГА ООН впервые. Его выступление запланировано на 25 сентября.

Издание изучило график выступлений глав государств в главном зале и не нашло президента Украины. Это значит, что Зеленский выступит не в главном зале, а на общих дебатах, где слово могут брать также активисты, ученые, журналисты и другие лидеры мнений.

Экс-президент страны Петр Порошенко в прошлом году также выступал на общих дебатах, а не в главном зале организации.