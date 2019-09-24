Барнаулец своим неравнодушием спас жизни трех бездомных

Спасатель Артем Бабин из Барнаула уже шел домой, когда по дороге увидел горящую бесхозную постройку. Он мог бы пройти мимо, но подошел убедиться, что внутри нет людей. И не зря — на встречу ему выбежал человек в горящей одежде.

Барнаулец не растерялся, потушил пострадавшего и позвонил пожарным. Он слышал крики, которые доносились из горящего сарая, однако не спешил бросаться в огонь.

«Войти туда без спецкостюма — верное самоубийство», — позже объяснил Бабин.

Решение было верным, ведь всего через три минуты сотрудники пожарной службы начали тушить огонь. Внутри было трое бездомных, одного из них не удалось спасти. Своим поступком Бабин помог сохранить жизни трем людям.

Отмечается, что потерпевшие решили развести огонь в постройке, чтобы согреться. Они выпили и уснули, так что за костром не кому было следить. Если бы спасатель не решил проверить, погибших было бы больше одного.