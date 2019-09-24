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16:40   24 Сентября 2019
Россия

Министр нефти Венесуэлы прибыл в Москву вместе с Мадуро

Министр нефти Венесуэлы прибыл в Москву вместе с Мадуро

Министр нефти Венесуэлы и руководитель нефтедобывающей компании PDVSA Мануэль Кеведо приехал в Москву вместе с президентом республики Николасом Мадуро во вторник, 24 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Кеведо и Мадуро могут посетить недавно открывшийся в Москве российский офис венесуэльской PDVSA.

Переговоры российского лидера Владимира Путина с коллегой из Венесуэлы пройдут в столице 24 сентября. По данным пресс-службы Кремля, главы государств также обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений.  

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Автор: Арсений Аскольский
#венесуэла

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