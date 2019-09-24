Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, зачем Москве и Токио искать пути заключения мирного договора. По словам представителя Кремля, это необходимо делать в интересах России и Японии, передает Федеральное агентство новостей..

В ходе общения со студентами Высшей школы экономики Дмитрий Песков заявил, что у российского президента Владимира Путина имеется четкая политическая воля, поэтому Москве и Токио необходимо искать возможности заключения мирного договора. Представитель Кремля отметил, что работа в этом направлении будет идти и дальше, так как это затрагивает интересы обеих стран. При этом Песков отметил, что процесс является сложным, несмотря на то, что представители России и Японии одинаково этого хотят.

Кроме того, Дмитрий Песков рассказал, что отношения Японии и США мешают заключению мирного договора Москвы и Токио, так как Вашингтон имеет право размещать свои объекты в Японии, не имея на это разрешения от властей страны.

Ранее Дмитий Песков рассказал подробности о встрече со студентами ВШЭ в Москве.