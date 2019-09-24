Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россию стали чаще посещать туристы из других стран

Россию стали чаще посещать туристы из других стран

 Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов

Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов
Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили санкции против Венесуэлы

 Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов

Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов
Россию стали чаще посещать туристы из других стран

Россию стали чаще посещать туристы из других стран

 Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов

Все дома Петербурга получат тепло до полуночи, заявил Беглов
Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили санкции против Венесуэлы

 Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов

Фестиваль «Помолвка в Марокко» привлекает бесстрашных туристов
16:46   24 Сентября 2019
Россия

Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, заявили в Кремле

Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, заявили в Кремле

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может активизироваться новая гонка вооружений, но Россия в ней не будет участвовать и в состоянии обеспечить ядерный паритет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи со студентами в Высшей школе экономики.

«Только ядерный паритет является гарантией. Пока и в обозримой перспективе наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей развития внутреннего, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность», — сообщил Песков, цитируют его РИА Новости.

На вопрос студентов о том, можно ли ожидать новой гонки вооружений после выхода Штатов из ДРСМД, Песков ответил утвердительно, подчеркнув, что Россия в такой гонке участвовать не будет, о чем ранее заявлял президент Владимир Путин.

Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, заявили в Кремле

9 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что на встрече глав МИД РФ и Франции обсуждалась ситуация с безопасностью после выхода США из Договора. Министр напомнил российскую позицию по этому вопросу, заявленную ранее Путиным — Россия не будет размещать запрещенные ДРСМД системы в тех регионах, где не появятся аналогичные американские системы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #песков #политика #новости #общество #дрсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...