Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, заявили в Кремле

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может активизироваться новая гонка вооружений, но Россия в ней не будет участвовать и в состоянии обеспечить ядерный паритет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи со студентами в Высшей школе экономики.

«Только ядерный паритет является гарантией. Пока и в обозримой перспективе наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей развития внутреннего, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность», — сообщил Песков, цитируют его РИА Новости.

На вопрос студентов о том, можно ли ожидать новой гонки вооружений после выхода Штатов из ДРСМД, Песков ответил утвердительно, подчеркнув, что Россия в такой гонке участвовать не будет, о чем ранее заявлял президент Владимир Путин.

9 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что на встрече глав МИД РФ и Франции обсуждалась ситуация с безопасностью после выхода США из Договора. Министр напомнил российскую позицию по этому вопросу, заявленную ранее Путиным — Россия не будет размещать запрещенные ДРСМД системы в тех регионах, где не появятся аналогичные американские системы.