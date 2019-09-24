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17:04   24 Сентября 2019
Россия

Facebook и Twitter к январю должны исполнить требование по хранению баз пользователей

Facebook и Twitter к январю должны исполнить требование по хранению баз пользователей

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров во вторник, 24 сентября, сообщил, что срок исполнения требования Роскомнадзора к Facebook и Twitter о локализации в РФ баз данных россиян истекает в конце декабря — начале января.

По его словам, ведомство ожидает получения от представителей американских компаний подтверждения о выполнении требования. Сейчас Роскомнадзор рассматривает законопроект о значительных штрафах для интернет-компаний, которые не исполняют российские законы.

«Я уверен, что воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки, которой, безусловно, учитывая аудиторию компаний, хотелось бы всеми силами избежать», — объяснил руководитель ведомства.

Facebook и Twitter к январю должны исполнить требование по хранению баз пользователей

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации РФ в декабре 2018 года потребовала от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных россиян, как того требует принятый закон​​. Однако ведомство не получило конкретного ответа от американских компаний.

В апреле 2019 года суд оштрафовал Facebook и Twitter на три тысячи рублей за неисполнение российского закона. Александр Жаров весной говорил, что компаниям предписали в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#twitter #роскомнадзор #общество #facebook

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