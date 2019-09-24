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16:47   24 Сентября 2019
Весь мир

Пять человек погибли при землетрясении в Пакистане

Пять человек погибли при землетрясении в Пакистане

Не менее пяти человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,3. Еще более 100 человек пострадали. Стихийное бедствие случилось во вторник в пограничной зоне между Пакистаном и Индией. Об этом стало известно 24-го сентября.

«Землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера обрушилось на оккупированный Пакистаном Кашмир. Подземные толчки ощущались в некоторых частях Пакистана и Северной Индии», — сказано в сообщении. 

Известно, что к проведению поисково-спасательной операции присоединились ВС Исламской Республики. Некоторые пострадавшие уже доставлены в больницу, но власти считают, что их количество может значительно вырасти. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #индия #весь мир #пакистан

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