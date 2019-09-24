Пять человек погибли при землетрясении в Пакистане

Не менее пяти человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,3. Еще более 100 человек пострадали. Стихийное бедствие случилось во вторник в пограничной зоне между Пакистаном и Индией. Об этом стало известно 24-го сентября.

An earthquake measuring 5.8 on the Richter scale hit Pakistan-occupied-Kashmir on Tuesday. The tremors were felt in parts of Pakistan and North India. At least five people have been killed near the epicentre.#earthquake pic.twitter.com/CWJJWIXOHo — uZulu Media House (@uZuluMedia) September 24, 2019

«Землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера обрушилось на оккупированный Пакистаном Кашмир. Подземные толчки ощущались в некоторых частях Пакистана и Северной Индии», — сказано в сообщении.

Известно, что к проведению поисково-спасательной операции присоединились ВС Исламской Республики. Некоторые пострадавшие уже доставлены в больницу, но власти считают, что их количество может значительно вырасти.