Российский депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему дети 2019 года рождения будут жить дольше, но и эти показатели относятся не ко всем. Как рассказал Онищенко, продолжительность предстоящей жизни для поколения, которое родилось в 2019 году, выросла практически на восемь лет.

По мнению Онищенко, показатель является комплексным и рассчитывается, исходя из смертности материнской и младенческой. Поэтому, говорит депутат, каждый ребенок вносит большой вклад в показатель. Фактически, если ребенок 2019 года рождения проживет 74 года, то его показатель будет лучше, чем данные того, кто умрет при рождении или проживет лишь пару лет. Именно из таких данных высчитывается ожидаемая продолжительность жизни граждан РФ.

Парламентарий отмечает, что на эти показатели также влияют заболевания человека, вакцинопрофилактика и отношение человека к здоровью. Кроме того, учитывается употребление алкоголя, вредные привычки, качество питания, лекарственное обеспечение. При этом Онищенко говорит, что в ближайшие несколько лет продолжительность жизни в России должна составить 78 лет и не для будущего поколения, а в расчете на тех, кто уже живет, уточняет «360».

По словам Геннадия Онищенко, цифры говорят о том, что в среднем женщины на 10 лет живут дольше мужчин. Обычно такие показатели бывают, когда идет война, но сейчас войны нет, зато мужчины много пьют. Чтобы увеличить продолжительность жизни, необходимо отказаться от алкоголя, считает парламентарий. Также Онищенко рассказал, как еще можно увеличить продолжительность жизни граждан РФ.

Ранее сообщалось, что в России за последние 20 лет увеличилась продолжительность жизни в среднем на восемь лет.