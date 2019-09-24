Жители Москвы смогут наблюдать за полетом МКС

Москвичи смогут с 25 сентября невооруженным глазом наблюдать в небе полет МКС. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Из столицы станция будет видна на южном небосклоне, откуда пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений рекомендуется выбирать открытую местность.

Сейчас на МКС полетят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хазза Аль-Мансури.

Как правило, на станции находятся не более шести человек. Сейчас экипаж пришлось увеличить, поскольку эмиратовец Аль-Мансури должен будет вернуться на Землю уже через восемь дней вместе с Овчининым и Хейгом, которые находятся на орбите с марта.